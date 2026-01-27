Rospigliosi sobre pedido de vacancia de Jerí: No generemos crisis política en base a sospechas

El legislador Fernando Rospigliosi exhortó a la representación nacional a no generar una crisis política, esto, ante las mociones de censura y vacancia contra el presidente José Jerí, tras la difusión de videos donde aparece junto al empresario chino Zhihua Yang.

"Si [es irregular], pero lo que tenemos hasta ahora son sospechas. Sospechas de que pueda haber algo más de lo que se ha dicho o de lo que ha aparecido hasta el momento, eso es lo que hay, no hay ninguna evidencia de algún acto delictivo", manifestó el titular del Congreso.

GOBIERNO ELECTO

El representante de Fuerza Popular dijo también que le parece bastante apresurado pedir un cambio de mandatario basado solo en especulaciones, tomando en cuenta que estamos a pocos meses de los próximos comicios y el ingreso de un nuevo gobierno electo.

"No hay que apresurarse, no hay que crear una crisis política mayor de la que ya tenemos por todos los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas, no podemos enturbiar un proceso electoral", mencionó Rospigliosi Capurro en amplia entrevista con Panorama.