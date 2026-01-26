Elecciones 2026: 44,5% de peruanos aún no sabe por quién votar

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales de 2026, el escenario electoral en el Perú se mantiene altamente fragmentado y marcado por una fuerte indecisión ciudadana. Así lo revela la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Quien lidera las encuestas es Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, encabeza la intención de voto con 14,7%. Muy por detrás aparecen otros postulantes con cifras similares. Mario Vizcarra alcanza 4,4%, seguido por Carlos Álvarez y Alfonso López Chau, ambos con 4,0%.

Luego figuran Yohny Lescano (3,2%) y Ricardo Belmont (2,4%). Más abajo se ubican George Forsyth (1,9%), César Acuña (1,4%), Carlos Espá (1,4%) y Marisol Pérez Tello (1,1%).

INDECISOS Y PREFERENCIAS

Por otro lado, el 21,8% de los encuestados dijo que no tiene una opción definida, mientras que 19,2% aseguró que no votaría por ningún candidato. Ante este panorama, sumado el voto blanco o nulo (2,9%) y quienes afirmaron que no irán a votar (0,6%), el grupo de ciudadanos sin elección llega al 44,5%.

El apoyo a López Aliaga es mayor entre los hombres (17,2%), especialmente en Lima Metropolitana (23,1%) y en los sectores A y B (30,3%). En cambio, su respaldo baja en los sectores D y E (8,7%). Por su parte, Keiko Fujimori muestra una presencia más pareja en distintas zonas del país, con mayor respaldo en el Perú rural (9,7%).

Mientras que el voto indeciso es más fuerte en el sur del país, donde el 31,4% de los ciudadanos dice que no votaría por nadie, y entre los sectores D y E, donde más de la mitad de las personas aún no tiene una decisión clara, reflejando el descontento y la desconfianza hacia los candidatos.