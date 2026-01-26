Comisión del Congreso prueba teletrabajo para madres y padres con hijos menores de un año

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó por unanimidad un dictamen que permite a madres y padres de familia solicitar la modalidad de teletrabajo para el cuidado de sus hijos recién nacidos hasta que cumplan un año de edad.

La iniciativa, sustentada en el Proyecto de Ley 10015/2024-CR establece que el trabajador podrá solicitar el cambio de modalidad laboral, el cual deberá ser evaluado por el empleador conforme a sus facultades y obligaciones.

La propuesta fue presentada por el congresista Alfredo Pariona Sinche y cuenta con la coautoría de Pasión Dávila, Bernardo Quito, Alex Flores y Silvana Robles. El texto incorpora el párrafo 16.3 al artículo 16 de la Ley 31572, Ley del Teletrabajo.

APLICACIÓN DE LA NORMA

El dictamen precisa que esta medida no equivale a una licencia, sino a una solicitud sujeta a evaluación, y aclara que, una vez concluido el supuesto que dio origen al teletrabajo, el trabajador retorna a su modalidad previa, salvo acuerdo distinto.