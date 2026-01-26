Debate presidencial se realizaría entre el 23 y 30 de marzo, estima el JNE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que se estima que entre el 23 y el 30 de marzo, se realice el debate de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales 2026.

Durante una entrevista con la Agencia Andina, Burneo señaló que esto debe ser acordado con las organizaciones políticas participantes, y que el evento se realizará antes de la Semana Santa, aproximadamente entre 10 días y dos semanas antes de la jornada electoral del 12 de abril.

Formato para organizaciones inscritas

Burneo detalló que el objetivo del debate es que los ciudadanos puedan observar y escuchar detenidamente a los candidatos para "formarse una idea más clara" y emitir un voto informado. Teniendo en cuenta que son 36 las organizaciones políticas con fórmulas presidenciales inscritas, se espera que sean dos jornadas de debate, de uno o dos días cada una, para garantizar una participación adecuada.

Garantías de transparencia y presencia internacional

El titular del JNE enfatizó que se busca garantizar que el debate se realice de manera "limpia y objetiva", donde los candidatos presenten y confronten sus propuestas de gobierno. Paralelamente, informó que ya se ha confirmado la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter y otros organismos especializados de la región y Norteamérica.

Independencia de misión observadora

Burneo refirió que los observadores se acreditarán ante el JNE y luego decidirán de manera independiente a qué lugares del país se desplazarán para realizar su supervisión, en función de sus propios criterios y prioridades. "Su trabajo es independiente", remarcó el presidente del organismo electoral, subrayando el rol autónomo de estas misiones en el proceso.