Elecciones 2026: lista final de candidatos será presentada el sábado 14 de marzo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que publicará el 14 de marzo la relación final de los aspirantes que participarán en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, tras completar los procesos de calificación, tachas y depuración de las listas presidenciales, senatoriales y de diputados.

Durante una entrevista con la Agencia Andina, Kurt Burneo, presidente de la JNE, destacó que la calificación de listas se encuentra "al 97% o quizá un poco más", un avance atribuido al uso de tecnología y al compromiso del equipo humano.

Burneo resaltó que la inteligencia artificial ha sido clave para procesar la información y lograr resultados que, en procesos anteriores, solían extenderse hasta febrero. "Esta vez ya hemos llegado a más del 97% y llegaremos al 100% antes de vencimiento el mes de enero. No obstante que tenemos tres veces, cuatro veces más candidatos, más del doble organizaciones políticas", señaló.

Resolución de tachas y apelaciones

Respecto a las impugnaciones, explicó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelven las tachas en primera instancia, con un plazo normal de tres días. Las organizaciones políticas pueden luego apelar estas decisiones ante el pleno del JNE, el cual sesiona dos o tres veces por semana en audiencias públicas transmitidas por sus canales. "Los plazos son cortos y perentorios. El trabajo es muy arduo y saludo el gran compromiso de todo el equipo", subrayó.

Garantiza imparcialidad y celeridad

El presidente del JNE enfatizó que todas las apelaciones son resueltas de manera objetiva, independiente y ajustada a derecho. Detalló que, una vez que el pleno da el sentido del fallo, la resolución se redacta y emite a más tardar en tres días. "Venimos cumpliendo esos plazos en forma óptima", aseguró, reafirmando la capacidad de la institución para cumplir con el cronograma electoral y entregar los resultados finales en la fecha establecida.