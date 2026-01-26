Política

Hace 27 minutos

Elecciones 2026: 36 fórmulas presidenciales quedaron inscritas para próximos comicios

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 confirmó la admisibilidad de todas las organizaciones políticas que solicitaron participar. Conoce la lista completa AQUÍ.

Foto: Andina



El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscritas las fórmulas presidenciales presentadas por las 36 organizaciones políticas que solicitaron su participación para las Elecciones Generales 2026.

Con esta resolución, las candidaturas quedan expeditas para competir en los próximos comicios el domingo 12 de abril, tras haber cumplido con los requisitos normativos y superado el período de tachas establecido.

Lista completa de organizaciones y candidatos 


1. Fuerza Popular   
Presidencia: Keiko Fujimori Higuchi
Primera vicepresidencia: Luis Galarreta Velarde
Segunda vicepresidencia: Miguel Torres Morales

2. Alianza para el Progreso
Presidencia: César Acuña Peralta
Primera vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas
Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes

3. Partido del Buen Gobierno 
Presidencia: Jorge Nieto Montesinos
Primera vicepresidencia: Susana Matute Charún
Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero León

4. Un Camino Diferente 
Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán
Primera vicepresidencia:  César Arturo Fernández Bazán
Segunda vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces

5. Partido Patriótico del Perú 
Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez
Primera vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello
Segunda vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

6. Ahora Nación 
Presidencia: Alfonso López Chau Nava
Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal
Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

7. Podemos Perú 
Presidencia: José Luna Gálvez
Primera vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García Rodríguez
Segunda vicepresidencia: Raúl Martin Noblecilla Olaechea

8. Juntos por el Perú 
Presidencia: Roberto Helbert Sánchez Palomino
Primera vicepresidencia Analí Márquez Huanca
Segunda vicepresidencia: Brígida Curo Bustincio

9. Perú Moderno 
Presidencia: Carlos Ernesto Jaico Carranza
Primera vicepresidencia: Miguel Elías Almenara Huayta
Segunda vicepresidencia: Liz Verónica Quispe Santos

10. Partido Frente de la Esperanza 2021
Presidencia: Luis Fernando Olivera Vega
Primera vicepresidencia: Elizabeth León Chinchay
Segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

11. Partido Demócrata Unido Perú 
Presidencia: Charlie Carrasco Salazar
Primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy
Segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin

12. Progresemos
Presidencia: Paul Davis Jaimes Blanco
Primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillén Tuanama
Segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina 

13. Partido Morado
Presidencia: Mesías Antonio Guevara Amasifuén
Primera vicepresidencia: Heber Diomedes Cueva Escobedo
Segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis

14. Fe en el Perú  
Presidencia: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro
Primera vicepresidencia: Yessika Roxana Aliaga Narváez
Segunda vicepresidencia: Shellah Belén Palacios Rodríguez

15. Partido Democrático Somos Perú
Presidencia: George Patrick Forsyth Sommer
Primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin
Segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte

16. País Para Todos
Presidencia: Carlos Gonzalo Álvarez Loayza
Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
Segunda vicepresidenta: Diego Edgar Guevara Vivanco

17. Perú Acción
Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara 
Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jauregui 
Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

18. Integridad Democrática
Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa
Primera vicepresidencia : Bertha Cecilia Azabache Miranda
Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo

19. Partido Cívico Obras
Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Presidencia), 
Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco 

20. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
Presidencia: Napoleón Becerra García
Primera vicepresidencia: Winston Clemente Huaman Henriquez 
Segunda vicepresidencia: Nelida Juliana Cuayla Cuayla

21. Alianza Electoral Venceremos
Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor 
Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán 
Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón 

22. Partido Político Cooperación Popular
Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta
Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui
Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles 

23. Partido Demócrata Federal
Presidencia: Armando Joaquín Massé Fernández
Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta
Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo 

24.Partido Aprista Peruano
Presidencia: Pitter Enrique Valderrama Peña 
Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña 
Segunda vicepresidencia: Lucio Antonio Vásquez Sánchez 

25. El Partido Demócrata Verde
Presidencia: Alex Gonzales Castillo 
Primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales
Segunda vicepresidencia: Félix Medardo Murazzo Carrillo 

26. Unidad Nacional
Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León
Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri 
Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores

27. Libertad Popular 
Presidencia: Rafael Jorge Belaunde Llosa
Primera vicepresidencia: Pedro Álvaro Cateriano Bellido 
Segunda vicepresidencia: Tania Ulrika Porles Bazalar 

28. Partido SíCreo

Presidencia: Carlos Espá y Garcés-Alvear 
Primera Vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva
Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia

29. Salvemos al Perú
Presidencia: Antonio Ortiz Villano
Primera vicepresidencia: Jaime José Freundt López 
Segunda vicepresidencia: Giovanna Angela Demurtas Moya 

30. Fuerza y Libertad 
Presidencia: Giannina Molinelli Aristondo
Primera vicepresidencia: Gilbert Félix Violeta López 
Segunda vicepresidencia: María Luz Pariona Oré

31. Partido Político Nacional Perú Libre
Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas
Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani 
Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López 

32. Partido Político PRIN 
Presidencia: Walter Gilmer Chirinos Purizaga
Primera vicepresidencia: Julio Alberto Vega Ybáñez
Segunda vicepresidencia: Mayra Lizeth Vargas Gil

33.Renovación Popular
Presidencia: Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
Primera vicepresidencia: Norma Martina Yarrow Lumbreras
Segunda vicepresidencia: Jhon Iván Ramos Malpica

34. Avanza País - Partido de Integración Social
Presidencia: José Daniel Williams Zapata
Primera vicepresidencia: Fernán Romano Altuve-Febres Lores
Segunda vicepresidencia: Adriana Josefina Tudela Gutierrez

35. Partido Político Perú Primero
Presidencia: Mario Enrique Vizcarra Cornejo
Primera vicepresidencia: Carlos Hernán Illanes Calderón
Segunda vicepresidencia: Judith Carla Mendoza Díaz

36. Primero la Gente
Presidencia: Marisol Pérez Tello
Primera vicepresidencia:
Segunda vicepresidencia:


