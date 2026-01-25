Presidente del Congreso pide "estabilidad y tranquilidad" para elecciones pacíficas

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó su esperanza de que exista tranquilidad y estabilidad en el país para que las elecciones generales de abril próximo se desarrollen de manera pacífica y para que el presente gobierno concluya normalmente.

Al ser consultado por las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, y recordando que existe una moción en su contra, consideró que "no tiene mucho sentido ponerse a discutir qué sucedería", según declaró a RPP.

Rospigliosi señaló que, si el día siguiente a la transferencia de mando (29 de julio), se quiere procesar al presidente Jerí por evidencias existentes, se puede hacer. Sin embargo, fue enfático al manifestar que no se puede forzar a una crisis mayor. "Pero de ninguna manera podemos forzar una crisis política mayor todavía de la que ya tenemos desde hace meses, con una vacancia del presidente", dijo.

Pleno extraordinario y semana de representación

Respecto a la posibilidad de convocar un pleno extraordinario, el congresista explicó que, si se consiguen las 78 firmas necesarias, el Reglamento del Congreso le otorga un plazo de 15 días para hacerlo en su calidad de presidente del Parlamento. Precisó que dicha sesión sería con agenda fija, de la cual no se puede salir, a diferencia de un pleno ordinario donde la agenda puede ser modificada.

Rospigliosi recordó además que mañana inicia la semana de representación correspondiente a enero, una programación que no se puede alterar. Por lo tanto, aclaró que no sería posible convocar a un pleno extraordinario durante esos días, estableciendo así un marco reglamentario para cualquier acción inmediata del Congreso.