Presidente Jerí ratifica compromiso de implementar medidas eficaces para combatir el crimen

El presidente José Jeri Oré llegó la tarde de ayer a la ciudad de Huacho para liderar un operativo en el Penal San Judas Tadeo de Carquín, señaló que estas intervenciones seguirán con el fin de luchar contra la delincuencia.

Aseguró que mientras esté al frente del Ejecutivo continuará liderando el combate contra la inseguridad ciudadana y enfocará sus esfuerzos en articular con los sectores a fin de optimizar la capacidad de respuesta del Estado.

HERRAMIENTAS LEGALES

Asimismo, el mandatario ratificó su compromiso de "implementar medidas más eficaces para combatir el crimen" y resaltó que ahora se tienen nuevas herramientas legales para una lucha contra la delincuencia en el país.

Durante su visita, el jefe de Estado se reunió también con los altos mandos de la Policía Nacional destacados en Huacho, en busca de articular las intervenciones y operativos en las distintas jurisdicciones del Norte de Lima.