Gobierno crea la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia

El Poder Ejecutivo creó la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep) mediante el Decreto Legislativo N.º 1703, como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

La norma, emitida en el marco de las facultades delegadas por el Congreso a través de la Ley N.º 32527, tiene como objetivo fortalecer y modernizar los servicios de defensa pública a nivel nacional.

Función principal y alcance de servicios

La Sunadep contará con autonomía administrativa, funcional y económica. Su función principal será garantizar el acceso a la justicia para personas de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, conforme a la Ley del Servicio de Defensa Pública. Además de brindar asesoría y patrocinio legal gratuito, la entidad estará a cargo de conducir, regular y supervisar los servicios de conciliación extrajudicial y promover mecanismos alternativos de solución de conflictos.

El jefe de la superintendencia será designado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Justicia, ejercerá como titular del pliego presupuestal y su cargo será remunerado, de dedicación exclusiva y de confianza. El decreto dispone la fusión por absorción de la actual Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjusdh en la nueva Sunadep.

Tiempo de transferencia y continuidad de servicios

El proceso de transferencia deberá culminar en un plazo máximo de 120 días calendario, prorrogable por el mismo periodo. Durante la etapa de implementación, el Ministerio de Justicia garantizará la continuidad de los servicios y asumirá el financiamiento sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.