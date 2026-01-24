MTC podrá declarar en emergencia el transporte público ante daños graves o peligro inminente

El Gobierno autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a declarar en emergencia el servicio de transporte público cuando se presenten daños, peligro inminente u otras situaciones que restrinjan severamente su continuidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer de manera inmediata este servicio esencial.

Así lo establece el Decreto Legislativo Nº 1704, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el cual crea un marco normativo permanente para adoptar medidas extraordinarias frente a emergencias que afecten la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, ferroviaria y de hidrovías a nivel nacional.

La norma señala que el titular del MTC podrá declarar en emergencia, mediante resolución ministerial, el servicio afectado cuando se verifiquen daños o riesgos inminentes en la infraestructura, así como otras situaciones debidamente justificadas. Dichas resoluciones tendrán una vigencia de hasta 180 días calendario, prorrogables.

¿Qué acciones se podrán ejecutar?

Con la declaratoria, el sector queda habilitado para ejecutar intervenciones inmediatas de manera directa o mediante contrataciones, como trabajos de rehabilitación, asfaltado, señalización y medidas de seguridad que aseguren la transitabilidad y protección de los usuarios.

El decreto también autoriza al MTC a realizar acciones de gestión predial para la liberación temporal de terrenos e interferencias, así como a intervenir infraestructura a cargo de gobiernos regionales y locales, respetando la normativa vigente.

Infraestructura concesionada y atención de emergencias

En el caso de infraestructura concesionada, las intervenciones se realizarán conforme a los contratos respectivos. Durante la atención de las emergencias, los permisos y autorizaciones requeridos se considerarán aprobados automáticamente, sin perjuicio de las comunicaciones posteriores a las autoridades competentes. El financiamiento de estas medidas, se efectuará con cargo al presupuesto institucional del MTC, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.