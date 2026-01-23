Designan a Shadia Valdez como presidenta temporal del INPE

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 032-2026-JUS, emitida ante la vacancia del cargo de presidente de la referida institución.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dispuso medidas administrativas para garantizar la continuidad en la conducción del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), al encargar de manera temporal la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario a la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 032-2026-JUS, emitida ante la vacancia del cargo de presidente del referido consejo. El encargo se realizará en adición a sus funciones y se mantendrá vigente hasta que se designe al titular. Shadia Valdez Tejada asumió el cargo de viceministra de Justicia el 13 de noviembre de 2025 y viene desarrollando sus funciones en concordancia con las políticas y lineamientos del sector Justicia.

PERFIL PROFESIONAL

La funcionaria es abogada y politóloga, con estudios en la Universidad Jorge Basadre Grohmann y título profesional por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, es egresada de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta además con un máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno, un posgrado en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha y formación especializada en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el ámbito profesional, registra más de diez años de experiencia en el sector público, con desempeño en cargos de alta dirección y asesoría en los tres niveles de gobierno. Entre sus funciones previas figuran la dirección ejecutiva del Programa Nacional para la Empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la jefatura de la Oficina de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao.

También ha sido asesora del Despacho Ministerial del MTPE, asesora en el Congreso de la República, representante del MTPE ante el Consejo Directivo de FONDOEMPLEO y regidora metropolitana de Lima, entre otros cargos.