José Jerí: Ministro Tiburcio viajará a Trujillo para ver qué planteamiento nuevo se aplicará contra la criminalidad

Esta mañana, durante su participación en un operativo de control de identidad realizado en la Costa Verde, entre Magdalena del Mar y Chorrillos, el presidente José Jerí se pronunció sobre los hechos de violencia que remecen Trujillo, región La Libertad.

El jefe de Estado precisó que inicialmente se tiene que variar la estrategia en la lucha contra la criminalidad que estaban aplicando. Además, anunció que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, viajará a dicha ciudad para abordar la situación in situ.

CAPACIDADES Y LIMITACIONES

“Tenemos que mejorar o variar la estrategia, por eso le voy a pedir al señor ministro del Interior que este fin de semana a lo mucho pueda estar físicamente en la ciudad de Trujillo, verificar y ver qué planteamiento nuevo vamos a aplicar”, señaló el mandatario Jerí Oré.

“Hay que tener en consideración que el nuevo jefe de la policía tiene una trayectoria en la institución, yo confío en sus capacidades y, una vez que él tome el control y tenga todo el conocimiento pleno de sus capacidades y limitaciones, van a comenzar a generarse resultados”, agregó.