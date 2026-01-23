Ministro Martínez respalda versión de presidente Jerí: Buscan desestabilizar el Gobierno y generar caos

En entrevista con RPP, el ministro Walter Martínez respaldó la versión del presidente José Jerí, señalando que "delincuentes" buscan generar caos en el Poder Ejecutivo ante las contundentes medidas adoptadas contra la criminalidad.

Como se sabe, la difusión de algunos videos sobre los encuentros entre del jefe de Estado y el empresario chino Zihua Yang han desatado críticas contra Jerí Oré, llegando incluso a comentarse sobre una eventual censura al mandatario .

"Definitivamente, hay personas (supuestamente se refiere a delincuentes) que quieren desestabilizar el Gobierno, que quieren generar caos y problemas", manifestó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

LUCHA TRANSVERSAL

Asimismo, Martínez Laura descartó de manera categórica la existencia de una crisis en el Gabinete tras los últimos acontecimientos políticos, y negó que su titular, el premier Ernesto Álvarez, haya presentado su renuncia al cargo.

"El Gabinete Ministerial se mantiene firme y trabajando unido como siempre, porque la lucha contra la criminalidad es una lucha transversal a todas las instituciones del Estado peruano", añadió el funcionario del Minjusdh.