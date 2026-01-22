JNJ no ratificó a Pablo Sánchez como fiscal supremo

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no ratificar en el cargo de fiscal supremo a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, tras una votación mayoritaria del pleno realizada este jueves, en el marco del proceso de evaluación integral y ratificación que aplica a jueces y fiscales de todos los niveles.

Según informó la JNJ, Sánchez Velarde “no ha satisfecho” los criterios exigidos para su ratificación, entre ellos los rubros de idoneidad e integridad, que comprenden la conducta funcional del magistrado, asistencia y puntualidad, antecedentes disciplinarios, calidad de las decisiones emitidas y su desarrollo profesional a lo largo de la carrera fiscal.

SUSTENTO LEGAL

En un comunicado oficial, el organismo precisó además que el fiscal supremo registra una suspensión de 120 días, luego de acreditarse la comisión de faltas disciplinarias muy graves, situación que fue considerada determinante en la evaluación realizada por el pleno de la institución.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la JNJ, la ratificación de jueces y fiscales requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de integrantes del pleno, requisito que no fue alcanzado en este caso los miembros del pleno, presidido por María Teresa Cabrera.