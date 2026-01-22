Caso Rolex: SAC archiva denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Dina Boluarte

En el Congreso, tras un breve debate, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró improcedente la denuncia contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito en el caso Rolex, ratificando la decisión de la Comisión Permanente de mayo de 2025.

La denuncia número 596 fue presentada por la entonces Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Señalaba una posible responsabilidad de la exmandataria por recibir relojes de gran valor, presuntamente entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Según informa Canal N, la SAC señaló que estos hechos ya fueron evaluados exhaustivamente y archivados en abril de 2025. Por lo que se aplicó el Reglamento del Congreso de la República, que prohíbe reabrir casos ya resueltos sobre la misma materia dentro del mismo periodo parlamentario.

SUSTENTAR UNA ACUSACIÓN

Como se recuerda, la denuncia constitucional fue archivada inicialmente por la Comisión Permanente, luego que se determinara que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación por el caso de los relojes Rolex y otros objetos de valor recibidos por Boluarte Zegarra.

Durante la misma sesión, la SAC admitió a trámite las denuncias 533, 589 y 598 contra Dina Boluarte, por presunta omisión de funciones y abandono de cargo. Sin embargo, los legisladores declararon improcedente la acusación por infracción de varios artículos constitucionales.