José Jerí responde al Congreso por reuniones irregulares: ¿Qué dijo en la Comisión de Fiscalización?

En medio de las revelaciones que surgieron días atrás por reuniones irregulares de José Jerí en un local de Lima con Zhihua Yang, el presidente acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre lo sucedido el 26 de diciembre con el empresario chino.

¿QUÉ DIJO EL MANDATARIO?

Durante su alusión, el mandatario aseguró que fue un error la manera en la que ingresó al establecimiento; sin embargo, consideró que todos los hechos sucedieron de manera casual y estuvo acompañado por uno de los integrantes del gabinete de Ernesto Álvarez. Además, enfatizó que las acusaciones formarían parte de una estrategia que tiene como objetivo perjudicar al país, donde podrían salir beneficiados aspirantes a la presidencia en 2026.

“La reunión ocurrió en un contexto privado y no oficial, fuera de los ambientes del despacho presidencial. La cena no fue planificada, fue un encuentro circunstancial. Fui acompañado al chifa con el ministro del Interior y mi escolta. Se ha pretendido distorsionar una actividad común con hechos ilícitos (…) No le he mentido al país, no he hecho un acto irregular en la cena. Es claro que hay una intencionalidad de pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que está en curso”, declaró.

Con el propósito de continuar defendiéndose de las acusaciones, José Jerí cuestionó las imágenes que se compartieron y aseguró que alguien buscaría beneficiarse con los problemas que vienen atravesando. “Se podría entender que es una trampa (…) Tampoco han mencionado el motivo de mis otras visitas al chifa en diversos horarios, como lo fue el 3 de diciembre en la noche. No hicieron mención de mi almuerzo que tuve el 9 de diciembre”.

Finalmente, el presidente recordó que lleva más de tres meses en el cargo de Palacio de Gobierno y enfatizó que, a pesar de tener el cargo con mayor importancia en el país, su conducta no ha cambiado. “Mi comportamiento ha sido el mismo que he tenido cuando era congresista (…) Los cargos no definen a la persona”.