Elecciones 2026: ONPE fija fecha límite para presentar primer reporte de gastos de campaña

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció el 20 de marzo de 2026 como fecha límite para que las organizaciones políticas, las personas candidatas o sus responsables de campaña presenten la primera entrega de la información financiera de aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2026.

La disposición quedó fijada mediante la Resolución Gerencial N° 000001-2026-GSFP/ONPE, publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. El período que deberá cubrir esta primera entrega de información financiera comprende desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 13 de marzo de 2026.

La ONPE dispuso la publicación de la resolución en el citado diario oficial, en su página web oficial (www.gob.pe/onpe) dentro de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, y en el Portal de Transparencia de la entidad.

Especificaciones de norma

En los considerandos de la norma se recuerda que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y sus modificatorias establecen la obligatoriedad de presentar esta información en dos entregas, siendo la ONPE la entidad competente para fijar los plazos correspondientes desde la convocatoria a elecciones. La norma precisa que la exención de esta obligación aplica únicamente para las personas candidatas a consejeros regionales y regidores municipales, lo que reafirma su carácter general para los demás cargos de elección popular.

Entrega de información financiera

Para los efectos de las Elecciones Generales 2026, que incluyen las elecciones primarias, están obligados a presentar tanto la primera como la segunda entrega de información financiera las organizaciones políticas y los ciudadanos cuya candidatura haya sido inscrita ante el Jurado Electoral Especial correspondiente. La medida busca garantizar la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.