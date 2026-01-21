Iván Paredes: presidente del INPE presentó su renuncia irrevocable al cargo

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del organismo a través de fotografía publicada en sus redes sociales.

El funcionario hizo pública su decisión el último martes, al compartir en su cuenta personal de Instagram una foto de la carta formal enviada al presidente de la República, José Jerí, fechada el 20 de enero de 2026.

Paredes comunicó su decisión de separarse del cargo de manera definitiva y en el documento, agradeció la confianza recibida y afirmó haber desempeñado sus funciones con responsabilidad y apego al marco legal.

Compromiso con transición ordenada

Asimismo, expresó su voluntad de colaborar en un proceso de transferencia ordenado y transparente para garantizar la continuidad del servicio penitenciario para la elección del nuevo presidente del INPE.

Cuestionamientos a su gestión

"Mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del INPE. Muchas gracias, presidente Jeri", escribió. Cabe resaltar, que su renuncia se produce en un escenario donde la gestión del exfuncionario había sido objeto de diversas críticas y cuestionamientos públicos en las últimas semanas.