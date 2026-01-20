Fiscalía inicia diligencias en restaurante donde se reunieron José Jerí y empresario chino

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició este martes diligencias clave en un restaurante chifa del distrito de San Borja, escenario de una de las reuniones sostenidas entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias que ha generado una fuerte controversia política y mediática.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara, dispuso una serie de acciones preliminares orientadas a esclarecer el contenido, la frecuencia y las circunstancias de al menos dos encuentros realizados fuera de Palacio de Gobierno, que no figuran en la agenda oficial del mandatario.

La investigación se originó tras relevarse imágenes de las reuniones entre Jerí y Yang el 26 de diciembre de 2025, en un chifa de San Borja, y el 6 de enero de 2026, en el local Market Capón, propiedad del empresario asiático y clausurado por la municipalidad el mismo día de la visita presidencial, hechos que levantaron sospechas sobre posibles gestiones irregulares.

FISCALÍA ORDENA REVISIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ordenó la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de San Borja y de un inmueble privado ubicado en la zona, con el objetivo de reconstruir la cronología de los hechos, identificar a los asistentes y determinar si hubo participación de funcionarios públicos o terceros vinculados al caso.