Presidente Jerí acudirá al Congreso para responder por reuniones con empresario chino

La Comisión de Fiscalización convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles 21 de enero a las 14:00 horas, a fin de que el jefe de Estado explique sus reuniones con el empresario Zhihua Yang.

La Comisión de Fiscalización del Congreso convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles 21 de enero de 2026, a partir de las 14:00 horas, la cual se desarrollará de manera semipresencial en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo y a través de la plataforma Microsoft Teams.

De acuerdo con la agenda oficial, se ha programado la presentación del presidente de la República, José Jerí, quien acudirá a brindar declaraciones y aclaraciones relacionadas con reportajes periodísticos difundidos en los últimos días.

Entre los temas a tratar figura una reunión no registrada oficialmente que el mandatario habría sostenido el 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang. La comisión solicitará información sobre la fecha, lugar y participantes del encuentro, así como los temas abordados, posibles acuerdos, las razones por las que la reunión no fue registrada y si la Embajada de la República Popular China tuvo conocimiento de esta.

VISITA A MARKET CAPÓN

Asimismo, se abordará una visita no registrada oficialmente a las instalaciones del negocio Market Capón, de propiedad del mismo empresario, realizada el 6 de enero de 2026 en el Cercado de Lima. La comisión requerirá precisiones sobre la invitación a dicha visita, el conocimiento previo de la clausura del local y posibles gestiones realizadas ante entidades sancionadoras, además de otros aspectos.