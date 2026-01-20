Elecciones 2026: ¿Cuándo será el sorteo de los miembros de mesa y cuánto se les pagará?

¡Preste atención! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el sorteo público de los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 se realizará el próximo jueves 29 de enero.

En este proceso, más de 820 mil ciudadanos serán sorteados a nivel nacional para integrar las mesas de sufragio que funcionarán el 12 de abril en todo el país. La autoridad electoral precisó que se incrementará el número de personas sorteadas por mesa para garantizar el desarrollo normal de la jornada.

Composición y multas

En cada mesa se sortearán nueve ciudadanos, tres miembros titulares y seis suplentes, aunque solo tres ejercerán el cargo durante toda la jornada de votación. La ONPE recordó que quienes cumplan la función recibirán una retribución equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, es decir, 165 soles. En contraste, la multa por no asistir pese a haber sido seleccionado asciende al 5% de la UIT (275 soles).

Lista definitiva y capacitación

Luego del sorteo, la lista definitiva de miembros de mesa será publicada el 18 de febrero. A partir de esa fecha, los ciudadanos podrán verificar si fueron seleccionados a través de los canales oficiales del organismo electoral. La ONPE también detalló los mecanismos de capacitación para los elegidos.

Los miembros de mesa podrán capacitarse de manera virtual mediante la plataforma ONPEduca, y de forma presencial en dos jornadas nacionales programadas para el 29 de marzo y el 5 de abril. Estas medidas buscan preparar adecuadamente a los ciudadanos que tendrán a su cargo la conducción y supervisión del proceso de votación en sus respectivas localidades.