Wilson Soto rechaza eventual censura contra José Jerí: Se debe respetar la presunción de inocencia

En entrevista con Canal N, el parlamentario Wilson Soto señaló que no apoyará ninguna moción de censura contra el presidente José Jerí, pese a cuestionar las reuniones que mantuvo con un empresario chino. Afirmó que debe respetar el principio de presunción de inocencia.

Indicó que su conducta no fue la adecuada y debe ser esclarecida, aunque reiteró que no constituye, por ahora, una razón para una censura. Resaltó los oficios enviados por el presidente Jerí a la Fiscalía y al Congreso, expresando su disposición a colaborar con las investigaciones.

LOCAL CLAUSURADO

Asimismo, el representante de Acción Popular criticó las diferentes explicaciones del Ejecutivo sobre el tema. No cree la versión que Jerí Oré fue a comprar caramelos al local clausurado de Zhihua Yang en el centro de Lima, y pidió que aclare estos puntos ante el Congreso.

Finalmente, el parlamentario Soto Palacios dijo que su bancada todavía no ha tomado una posición institucional sobre este polémico tema que afecta al mandatario de la República, que seguramente lo hará en las próximas horas, y que él se pronuncia únicamente a título personal.