APP pide renuncia de presidente José Jerí tras conocerse sus reuniones con empresario chino

Foto RPP

Esta mañana, el partido Alianza para el Progreso (APP) exigió la renuncia del presidente José Jerí luego que conocerse que mantuvo reuniones no registradas en su agenda con el empresario chino Zhihua Yang.

Mediante un comunicado, la agrupación política lidera César Acuña Peralta condenó las conductas atribuidas a Jerí Oré, las cuales consideraron “inadmisibles” por ir en contra de los principios del cargo.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

“Ante la gravedad de los hechos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como acto de responsabilidad y moral frente al país”, indicaron.

Asimismo, piden al Ministerio Público que actúe con la “celeridad, firmeza e independencia” en la investigación preliminar que ayer anunció el fiscal Tomás Gálvez Villegas, sobre esta situación que involucra al mandatario.