Titular del Congreso: Hablar de mociones de vacancia contra el presidente significaría crear turbulencias

El presidente del Poder Legislativo, Fernando Rospigliosi, pidió serenidad a los integrantes de las distintas bancadas, pues considera que hablar de mociones de vacancia contra el mandatario José Jerí en estos momentos, significaría crear inestabilidad.

“Yo llamo a la cordura, a la reflexión a todas las bancadas para no caer en este juego, pues ir aumentando la turbulencia puede ser muy perjudicial para todo el Perú”, señaló. Dijo también que debemos pensar que están próximas las elecciones.

EXPLICACIONES DEBIDAS

Respecto a los encuentros de Jerí Oré con un empresario chino Zhihua Yang, Rospigliosi Capurro dijo confiar que el jefe de Estado asista a la Comisión de Fiscalización, con el objetivo de dar las explicaciones debidas, las cuales serán públicas.

Finalmente, en entrevista con Canal N, el representante de Fuerza Popular, dijo que plantear una vacancia es un asunto muy serio y advirtió que hay personas que por un interés electoral, lamentablemente buscan obtener votos con este tema.