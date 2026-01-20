Congreso: solicitan pleno extraordinario para evaluar las denuncias contra el presidente José Jerí

La bancada de Renovación Popular presentó un oficio a la Presidencia del Congreso, la tarde de ayer, solicitando un pleno extraordinario para evaluar las denuncias presentadas contra el presidente José Jerí, por presunta inconducta funcional.

En el documento se advierte que las reuniones fuera de protocolo del jefe de Estado con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa de San Borja y en una tienda del Cercado de Lima, ponen en serio riesgo la integridad de su función ejecutiva.

ADOPTAR MEDIDAS

El Pleno Extraordinario tiene como objetivo que el presidente rinda cuentas ante el Congreso, de modo que los legisladores evalúen los hechos y, de ser necesario, adoptar las medidas que correspondan según el reglamento parlamentario.

Asimismo, la iniciativa legislativa, registrada bajo el oficio N.° 042-2025-2026-GPRP/CR, destaca la necesidad de garantizar siempre la ética pública y los estándares de conducta exigidos en el desempeño de la más alta magistratura del país.