Premier Álvarez: No hay evidencia de delito en reuniones de presidente Jerí con empresario chino

En entrevista con RPP, el premier Ernesto Álvarez destacó que el mandatario José Jerí, solicitará ser escuchado tanto por el Congreso, como por la Fiscalía, que inició una indagación preliminar por las reuniones no oficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang.

"Indudablemente, ha cometido varios errores políticos, de los cuales va a tener que responder Jerí Oré en la Comisión de Fiscalización, porque para eso está el Congreso, para fiscalizarlo", manifestó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, el funcionario fue categórico al diferenciar este tema de cualquier conducta criminal, indicando que, a diferencia de Gobiernos anteriores, donde los escándalos revelaban hechos ilegales, en este caso solo se tiene especulaciones, nada concreto.

GESTIONES ANTERIORES

Por otro lado, Álvarez Miranda considera que los videos sobre la visita del mandatario a un negocio de Zhihua Yang en el Cercado de Lima, habrían sido filtrados por el entorno del empresario, dado que las imágenes son del interior del local, al que nadie más tenía acceso.

"Por tanto, es obvio que (José Jerí) ha sido sometido a una trampa para destruirlo, para hacer caer al Gobierno y, posiblemente, para que otras personas manejen el ambiente político en este proceso electoral que se avecina", afirmó tajante el primer ministro.