Presidente Jerí llegó a Purús con ayuda humanitaria para poblaciones afectadas por lluvias en Ucayali

El presidente de la República, José Jerí, arribó esta mañana a la provincia de Purús, en Ucayali, para entregar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por las intensas lluvias que han causado desbordes de ríos en la zona.

La ayuda consiste en una tonelada de bienes alimentarios trasladados desde Lima. Además, en coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se enviaron cuatro toneladas de bienes no alimentarios para atender a la población.

Personal del Ejército y de la Fuerza Aérea realizó la descarga de estos donativos bajo la supervisión del presidente y su comitiva ministerial. El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros del Ambiente, Miguel Espichán; de Defensa, César Díaz; y de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, entre otras autoridades.

Recorre localidad y conversa con autoridades

Tras la entrega, el mandatario recorrió a pie la comunidad y visitó la comisaría y el centro de salud local para evaluar de primera mano su situación. Durante el recorrido, conversó con autoridades locales y dirigentes, quienes le informaron sobre los principales problemas y le plantearon sus demandas más urgentes.

Mesa técnica multisectorial

El presidente Jerí también se trasladó a pie hasta el puerto de Purús, ubicado en la frontera con Brasil, acompañado de su comitiva. Finalmente, se dirigió al complejo deportivo de la localidad, donde participará en una mesa técnica multisectorial con diferentes instituciones y representantes de las 43 comunidades de la zona, con el objetivo de coordinar la respuesta integral a la emergencia.