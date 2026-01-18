Marisol Pérez Tello sobre reunión de José Jerí con empresario chino: El Chifa y Sarratea son lo mismo

En entrevista con Canal N, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, se refirió a la cuestionada reunión que sostuvo el presidente José Jerí con un empresario chino en un restaurante.

“Para mí, el chifa y Sarratea son lo mismo. La agenda del presidente debe ser pública”, dijo la también candidata presidencial de Primero la Gente, sobre la cita registrada el pasado 26 de diciembre.

MENSAJE A LA NACIÓN

Precisamente esta madrugada, ante los múltiples cuestionamientos por esta reunión en un local de San Borja, el jefe de Estado ofreció un mensaje a la Nación donde pidió disculpas por la visita que realizó.

Descartó también que la reunión fue para llegar a algún acuerdo y calificó como un error haber ingresado encapuchado al restaurante, generando dudas sobre su comportamiento entre los peruanos.

CASA DE SARRATEA

La reunión de Jerí Oré con el empresario chino, fueron relacionadas, por lo extraoficial, con los encuentros que el exgobernante Pedro Castillo, hoy encarcelado, mantuvo en la casa de Sarratea, en Breña.