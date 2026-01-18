Elecciones Regionales y Municipales 2026: 12 alianzas electorales solicitaron su inscripción ante el JNE

A pocas horas de que venza el plazo para solicitar la inscripción de alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), doce partidos presentaron formalmente su solicitud para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El organismo electoral informó que habilitará la atención en su Mesa de Partes presencial y Oficinas Desconcentradas hasta el último minuto del plazo establecido, que vence este domingo a las 23:59 horas.

Lista completa de las alianzas inscritas

El JNE dio a conocer la lista completa de las doce alianzas que ingresaron su documentación. Estas son:

Alianza Electoral Venceremos: Integrada por Nuevo Perú por el Buen Vivir, UP-Unidad Popular, Popular Voces del Pueblo, Adelante Pueblo Unido y Resurgimiento Unido Nacional-RUNA. Avanza País-Partido de Integración Social: Compuesta por Avanza País Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino. Alianza Fuerza Tacna: Integrada por Avanza País-Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna. APP-Trabaja Ayacucho: Integrada por Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional Trabaja Ayacucho. APP-La Cholita: Integrada por Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional Unidad Cívica Lima. Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú-Comunidad Política Inka Perú: Integrada por dicho partido y la Comunidad Política Inka Perú. Renovación Popular y Toro: Integrada por Renovación Popular y el Movimiento Regional Patria Joven. Renovación Popular y Perú: Integrada por Renovación Popular y el Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú. Libertad Popular: Integrada por Libertad Popular y el Movimiento Regional Agua. Alianza Regional por el Perú: Compuesta por Fuerza Moderna, Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! y Partido Unidad y Paz. Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú: Que reúne al Partido Democrático Somos Perú y Sentimiento Amazonense Regional. Alianza Electoral Contigo-Podemos Perú: Compuesta por Podemos Perú y el Movimiento Regional Contigo Región.

Algunas alianzas son observadas

El JNE señaló que la mayoría de las solicitudes fueron derivadas a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) para su revisión, conforme a requisitos como el acta de constitución, el reglamento electoral, la designación de personeros legales y la definición de los órganos económico-financieros. Algunas alianzas se encuentran observadas por no cumplir con todos los requisitos establecidos.