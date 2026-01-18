Congresista Muñante propone reforma constitucional sobre la responsabilidad penal de menores

El legislador Alejandro Muñante cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la ley que permitía juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves.

Dijo también que el veredicto perjudica la lucha contra la criminalidad y anunció que su bancada presentará una reforma constitucional para fijar una edad mínima de responsabilidad penal para menores.

TRATADOS INTERNACIONALES

En entrevista con Canal N, Muñante Barrios aseguró que no existe impedimento en tratados internacionales para establecer esa referencia e indicó que otras naciones ya aplican criterios similares en el caso.

Finalmente, el representante de Renovación Popular lamentó que, con el fallo del TC, más de 30 menores involucrados en casos de sicariato y que fueron internados en centros especiales, quedarán en libertad.