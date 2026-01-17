Óscar Arriola cuestiona fallo del TC que declara inconstitucional que menores sean juzgados como adultos

El comandante general de la PNP criticó la decisión del Tribunal Constitucional y afirmó que una visión garantista de los derechos fundamentales no contribuye a combatir la delincuencia y el crimen.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se pronunció en contra del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la norma aprobada por el Congreso que permitía juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años. La sentencia, hecha pública el último viernes, establece que los adolescentes no pueden ser procesados ni condenados dentro del sistema penal de adultos.

En su resolución, el TC determinó que es incompatible con la Constitución que los menores de 18 años cumplan sentencias en establecimientos penitenciarios para adultos. Asimismo, ordenó que los adolescentes de 16 y 17 años que actualmente se encuentran en penales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sean trasladados de inmediato a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación bajo la administración del PRONACEJ.

El máximo intérprete de la Constitución sostuvo que, si bien el legislador tiene discrecionalidad para adoptar medidas frente a la inseguridad ciudadana, estas deben respetar los principios y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. En ese sentido, precisó que las políticas penales deben ajustarse al marco constitucional vigente.

“A ESTAS EDADES YA SIEMBRAN TERROR”

Al respecto, Arriola calificó la decisión del TC como “un retroceso muy funesto” y consideró que una mirada centrada en los derechos fundamentales garantistas no contribuye en la lucha contra la criminalidad. “Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos y la zozobra, y entonces una mirada desde los derechos fundamentales garantistas no ayudaría en absolutamente nada en esta lucha”, afirmó el jefe policial.