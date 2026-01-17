Ministro de Energía y Minas descarta renuncia de premier Álvarez: Son rumores totalmente infundados

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, salió al frente para desmentir de manera categórica los rumores que circulaban sobre una supuesta renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

"Debo desmentir categóricamente esos rumores. Son totalmente infundados", dijo Bravo en entrevista con RPP Noticias, y sostuvo que el Gabinete se mantiene sólido y trabajando con normalidad. La especulación se originó después de que el programa Punto Final difundiera imágenes del presidente José Jerí asistiendo a una cena no registrada con el empresario chino Zhihua Yang.

Sesión presencial como prueba de normalidad

Como evidencia de la normalidad en el Ejecutivo, el ministro Bravo reveló que el viernes se llevó a cabo una sesión presencial del Consejo de Ministros con la asistencia del premier Álvarez y del propio presidente Jerí.

"Ayer tuvimos una sesión de Consejo de Ministros, trabajando de manera presencial... también con la presencia del señor Presidente de la República", declaró el titular del Minem, añadiendo que en la reunión se analizaron decretos legislativos próximos a promulgarse.

Acuden y ceremonia y mensaje de Presidencia

Bravo destacó que tras la sesión, todo el Gabinete se trasladó junto al presidente a la ceremonia de instalación del municipio de Lima. "Hemos caminado todos juntos, es un Gabinete sólido", insistió.

Cabe resaltar, que la Presidencia de la República respaldó la narrativa de unidad a través de sus redes sociales oficiales, donde publicó fotografías del presidente Jerí con su Gabinete completo y el lema "¡Unidos más firmes que nunca!".