Elecciones Regionales y Municipales 2026: hoy vence plazo para solicitar inscripción de alianzas electorales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que este sábado 17 de enero vence el plazo para que las organizaciones políticas soliciten la inscripción de alianzas electorales ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este trámite es un requisito clave dentro del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, proceso donde se elegirá a autoridades subnacionales el próximo domingo 4 de octubre.

De acuerdo con la entidad electoral, los partidos que decidan participar en alianza deben presentar su solicitud dentro del plazo establecido. El Gobierno convocó oficialmente estas elecciones donde se elegirá a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país.

Fechas límites cumplidas

Entre los hitos del cronograma que ya se cumplieron figuran tres fechas límite establecidas para el pasado 7 de enero. Ese día venció el plazo para solicitar la modificación de la normativa interna de los partidos ante el ROP, para afiliarse a una organización política con el fin de participar como candidato, y para que los partidos entregaran sus padrones incrementales de afiliados.

Con el vencimiento de este nuevo plazo para las alianzas, el calendario electoral continúa su avance formal hacia los comicios del próximo año. La ONPE y el JNE supervisan el cumplimiento de cada etapa del proceso para garantizar la transparencia y legalidad de las ERM 2026.