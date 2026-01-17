Policías podrán revisar equipos informáticos en flagrancia por casos de extorsión, sicariato y secuestro

El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que autoriza la revisión de equipos informáticos, como celulares y computadoras, en casos de flagrancia delictiva vinculados a extorsión, sicariato y secuestro.

La norma, que modifica el Código Procesal Penal, también aplica para dispositivos hallados durante operativos inopinados al interior de establecimientos penitenciarios, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Procedimiento con autorización fiscal y confirmación judicial

La PCM precisó que, con esta disposición, el efectivo policial podrá revisar la información de los equipos con autorización previa del Ministerio Público cuando sea indispensable para esclarecer el hecho.

Al término del acto de investigación, el fiscal debe requerir al juez competente una resolución confirmatoria. Este mecanismo busca preservar la inmediatez en la obtención de evidencia digital, un proceso que hasta ahora demandaba más tiempo y podía llevar a la pérdida de información relevante.

Refuerzan acciones contra delitos

La medida, aprobada mediante el decreto legislativo N.° 957, fortalece la investigación penal frente a delitos graves al permitir una respuesta más rápida y eficaz del sistema de justicia. El Ejecutivo señaló que con esta norma se refuerzan los mecanismos de investigación del Estado contra la extorsión, el sicariato y el secuestro.