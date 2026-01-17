Elecciones 2026: este será el modelo definitivo de cédulas de sufragio para comicios de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el modelo definitivo de las cédulas de sufragio que se emplearán en las Elecciones Generales del 12 de abril y en una eventual segunda vuelta.

El documento, publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, establece las especificaciones técnicas para elegir al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Especificaciones de cédula

La cédula para el electorado general tendrá un tamaño mínimo de 42 cm de ancho por 21 cm de largo y estará dividida en cinco columnas proporcionales. La primera columna estará dedicada a la fórmula presidencial e incluirá el nombre de la organización política, su símbolo y la fotografía del candidato impresos a color.

Las siguientes columnas corresponderán a los candidatos al Senado nacional, al Senado regional, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, donde solo figurarán el nombre y símbolo del partido, además de los espacios para el voto preferencial.

Diseño diferenciado para militares y policías

Para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que se encuentren desplazados fuera de su domicilio el día de los comicios, la ONPE dispuso una cédula de 3 columnas. Este formato les permitirá votar por la fórmula presidencial, senadores por distrito y los representantes al Parlamento Andino. Su tamaño mínimo será de 24 cm de ancho por 21 cm de largo.

Cédula ante eventual segunda vuelta

Finalmente, la resolución también define el modelo de cédula para una eventual segunda vuelta presidencial. Este tendrá un tamaño de 21 cm de ancho por 15 cm de largo y contendrá los nombres de las dos organizaciones políticas participantes, con un recuadro debajo de cada una que incluirá el símbolo y la fotografía del candidato a todo color.