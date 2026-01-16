Despacho Presidencial de José Jerí gastó más 270 mil soles en suministros de alimentación solo en diciembre

El gasto en suministros de alimentación del Despacho Presidencial alcanzó su nivel más alto en diciembre de 2025, durante la gestión del presidente José Jerí, con un desembolso total de S/ 270.894, según los registros oficiales del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Ningún otro mes del año registró un monto similar.

A lo largo de 2025, el gasto mensual en alimentación del Despacho Presidencial se mantuvo relativamente estable, con cifras que, en la mayoría de meses, oscilaron entre los S/ 110 mil y S/ 170 mil. Esta tendencia cambió de manera notoria en diciembre, cuando el monto ejecutado superó ampliamente el promedio mensual observado durante el resto del año.

Gestión de José Jerí cerró el año con el mayor gasto mensual en alimentos

El desembolso de S/ 270.894 registrado en diciembre representó una porción significativa del gasto anual total en alimentación, que superó los S/ 1,88 millones. En términos proporcionales, el último mes del año concentró más del 14 % de todo lo ejecutado en este rubro por el Despacho Presidencial durante 2025.

De acuerdo con el detalle disponible en el Portal de Transparencia, las compras realizadas en diciembre incluyeron diversos tipos de productos, como verduras, carnes, abarrotes, alimentos envasados y bebidas. Esta información corresponde a órdenes de compra y de servicio formalmente registradas y refleja el mayor nivel de ejecución mensual en suministros de alimentación bajo la administración del presidente José Jerí.