José Jerí: Haremos "todo el esfuerzo" para atender compromisos incumplidos por gestiones anteriores

El presidente José Jerí se comprometió anoche, durante la ceremonia de juramentación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR), a impulsar decididamente el desarrollo y descentralización.

"Yo soy un firme convencido de la descentralización, me he formado en la descentralización y tenemos que dar justamente esos pasos estructurales. Pero para dar esos pasos estructurales tenemos que demostrar que hemos sabido hacer las cosas y los últimos índices dicen que estamos encaminados en ello", detalló.

PERSONA INSTITUCIONALISTA

Asimismo, el jefe de Estado señaló que en lo que le queda de mandato, hará todo el esfuerzo posible por cumplir las promesas hechas a los ciudadanos, que lamentablemente fueron quebrantadas por anteriores gestiones presidenciales.

"Sí, hay compromisos que otros gobiernos han asumido pero que finalmente son compromisos de Estado. Yo soy una persona institucionalista (...) y este Gobierno, en lo que le queda de mandato hasta julio, va a hacer todo el esfuerzo posible para que ciertos compromisos se lleven a cabo", sostuvo Jerí Oré.