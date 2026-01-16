Política

Hace 28 minutos

Elecciones 2026: OEA exhorta a que los comicios generales se desarrollen en un clima de paz

El secretario del organismo internacional destacó que es importante que líderes políticos, candidatos y partidos peruanos actúen con respeto a la voluntad popular.

Foto Huachos.Com



Tras reunirse con el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, en la sede del Legislativo, el  secretario de la OEA, Albert Ramdin, exhortó a que los comicios generales de abril próximo en el Perú se desarrollen “en un clima de paz y con un buen ambiente”.

Asimismo, el representante de la Organización de Estados Americanos destacó que es importante que los  líderes políticos, candidatos y partidos actúen siempre con responsabilidad y respeto por la voluntad popular.

CAMPAÑAS Y VOTACIONES

Dijo también que la cooperación técnica y la observación internacional pueden aportar a la tranquilidad en el desarrollo de elecciones. Remarcó la importancia que el respaldo de la OEA se traduzca en confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.

A su turno, Rospigliosi Capurro, sostuvo que la cooperación con organismos multilaterales como la OEA contribuyen a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a prevenir escenarios de desinformación durante las campañas y votaciones.


