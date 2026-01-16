Elecciones 2026: OEA exhorta a que los comicios generales se desarrollen en un clima de paz

Tras reunirse con el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, en la sede del Legislativo, el secretario de la OEA, Albert Ramdin, exhortó a que los comicios generales de abril próximo en el Perú se desarrollen “en un clima de paz y con un buen ambiente”.

Asimismo, el representante de la Organización de Estados Americanos destacó que es importante que los líderes políticos, candidatos y partidos actúen siempre con responsabilidad y respeto por la voluntad popular.

CAMPAÑAS Y VOTACIONES

Dijo también que la cooperación técnica y la observación internacional pueden aportar a la tranquilidad en el desarrollo de elecciones. Remarcó la importancia que el respaldo de la OEA se traduzca en confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.

A su turno, Rospigliosi Capurro, sostuvo que la cooperación con organismos multilaterales como la OEA contribuyen a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a prevenir escenarios de desinformación durante las campañas y votaciones.