Patricia Juárez sobre reunión de José Jerí con empresario chino: “Es un tema grave”

Luego de conocerse que José Jerí sostuvo una reunión extraoficial con el empresario chino, Zhihua Yang, vinculado a Nicanor Boluarte, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, saludó la decisión que tomó la Comisión de Fiscalización para citar al presidente y que pueda dar su descargo al respecto del caso, ya que lo considera como ‘grave’.

Además, Juárez Gallegos hizo un llamado a sus colegas a no tratar de ganar protagonismo durante la llegada del mandatario al Legislativo para detallar en qué consistió su charla con el ciudadano asiático, por lo que pidió respeto.

“Yo sí creo que debe asistir. Es un tema de transparencia. Por supuesto, también es cierto que el Congreso debe guardar el debido respeto cuando vaya a explicar e interactuar con quienes han sido sus colegas. Este tema tampoco debe aprovecharse políticamente (…) Es un tema grave y creo que el propio presidente encargado, Jerí, ha entendido que es un desliz de su gestión”, mencionó en el programa Siempre a las ocho.

¿QUÉ CHARLÓ CON ZHIHUA YANG?

De acuerdo a lo revelado por José Jerí, su reunión con Zhihua Yang consistió en una cena con el empresario chino donde trataron de ultimar detalles sobre el ‘Día de la Amistad entre Perú y China’. Todos los datos serán presentados el primero de febrero.