Elecciones 2026: Rafael López Aliaga denuncia que buscan atentar contra su vida

A pocas semanas de las elecciones generales del 2026, los diversos aspirantes a Palacio de Gobierno se encuentran realizando actividades en las regiones del Perú. Durante un mitin en Tumbes, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reveló que se encuentra recibiendo amenazas de muerte.

En sus declaraciones y ante sus seguidores, el exalcalde de Lima contó que existen como mínimo dos sectores radicales que buscan desaparecerlo; sin embargo, precisó que no tiene miedo de que le pueda suceder algo y seguirá recorriendo el Perú.

PROPUESTAS PARA CONSEGUIR VOTOS

Con el propósito de conseguir votos, Rafael López Aliaga compartió una serie de propuestas que tiene para frenar la inseguridad ciudadana. El aspirante a Palacio de Gobierno aseguró que planteará la pena de muerte para los criminales involucrados en sicariato, extorsión, corrupción y violación de menores.

Cabe mencionar que Rafael López Aliaga no estuvo solo en Tumbes, sino que acompañado de los candidatos de Renovación Popular que buscarán llegar a un puesto en la Cámara de Diputados o Senadores este 12 de abril.