Presidente José Jeri: La delincuencia es el primer enemigo que tenemos que enfrentar y derrotar

El presidente José Jerí participó hoy en la ceremonia por el 145° aniversario de la Batalla de Miraflores, en su discurso el jefe de Estado señaló que, aunque el país tiene muchos problemas, en la actualidad el principal enemigo es la criminalidad.

"Nuestro país enfrenta una nueva lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y otros males que aún nos persiguen y acosan día a día. Frente a este enemigo número uno del Estado, somos firmes y contundentes en las decisiones que estamos tomando y seguiremos tomando por nuestro país", dijo.

PRIMER ENEMIGO

Señaló que el objetivo de su gestión es devolverle la tranquilidad y la paz al país, en cada uno de sus distritos, provincias y regiones. Asimismo, reconoció la labor de la Policía, los militares, serenos, autoridades y ciudadanos que luchan por la seguridad.

"El enemigo número uno hoy de nuestro país es la delincuencia. Tenemos otras cosas que enfrentar, la anemia, las brechas, pero el problema y el enemigo número uno es la delincuencia y ese es el primer enemigo que hay que derrotar", manifestó el mandatario Jerí Oré.