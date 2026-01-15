José Jerí sobre indagación del Congreso por su reunión con empresario chino: No tengo nada que ocultar

El presidente José Jerí continúa en medio de la polémica por su reunión con el empresario chino Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre en una chifa de San Borja. Aseguró no temer a la investigación que se abrirá en el Congreso para conocer detalles de ese encuentro.

Dijo también que no tendrá problemas para asistir al Parlamento Nacional cuando sea llamado por la comisión encargada de la indagación para explicar sobre la cita. Asimismo, reconoció que este encuentro no se dio en las circunstancias adecuadas para el cargo que ocupa.

NADA IRREGULAR

"La respuesta la voy a dar cuando me convoquen. Acá no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer y lo cierto es que cuando me convoquen yo iré (…) admito que las circunstancias que se dieron no fueron las óptimas y eso ha generado comparaciones que no vienen al caso. Admito ese nivel de error, lo acepto, pero no hubo nada irregular, nada raro más allá de lo que ya anuncié", indicó.

Finalmente, el mandatario manifestó que la reunión no fue convocada por su persona, pero que de igual manera asistió para cumplir actividades no oficiales y privadas, las cuales serán señaladas detalladamente en su momento, en los descargos que presente por escrito.