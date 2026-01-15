Presidente del Congreso cuestiona al Poder Judicial tras fallo que deja sin efecto la ley APCI

El titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, criticó al Poder Judicial luego que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declarara inaplicable la ley que modificó las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el caso del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Señaló que el Poder Judicial “no aplica las leyes que no le gustan a la mafia caviar”, y aseguró que esta situación se explicaría porque dicho poder del Estado estaría “controlado” por ese sector, y que no aplicar una norma promulgada vulnera el principio de división de poderes.

DIVISIÓN DE PODERES

El legislador de Fuerza Popular remarcó que, en su opinión, el Poder Judicial está obligado a aplicar las leyes, independientemente de discrepancias políticas o ideológicas. “Así funciona la división de poderes”, pero este esquema institucional no se estaría respetando en el Perú, indicó.

Finalmente, el parlamentario Rospigliosi Capurro planteó, en un comunicado publicado en sus redes sociales, la necesidad de “soluciones radicales” frente a lo que considera una crisis estructural del sistema judicial de nuestro país, e incluso llamó a “barrer” el Poder Judicial.