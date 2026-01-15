Alcalde Reggiardo: Jerí debe brindar explicaciones "contundentes" sobre cita con empresario chino

En entrevista con RPP, el alcalde Renzo Reggiardo señaló que el presidente José Jerí debe brindar todos los detalles respecto a la reunión que sostuvo el 26 de diciembre, pasadas las 10:00 p.m., con el empresario chino Zhihua Yang, en un restaurante de San Borja.

El burgomaestre de Lima dijo que el jefe de Estado debe ser "concluyente y contundente" en su declaración, a fin de evitar que se genere especulaciones sobre la reunión extraoficial, por la cual la Comisión de Fiscalización del Congreso podría iniciar investigaciones.

ADMITO EL ERROR

"Tenemos que acatar que hay entidades que hacen su labor de fiscalización, el Congreso es una de ellas, y en esa línea, si el presidente es contundente y categórico, con una opinión ante la población clara de todos los detalles de esa reunión, yo creo que nos podríamos dar por satisfechos", expresó.

Sobre la reunión Jerí Oré dijo. “Admito el error, no fue en una hora adecuada, porque tenemos el tufillo de un expresidente, ese es el error que yo admito”, declaró, en alusión al caso de Pedro Castillo, que mantuvo encuentros informales en una casa de Breña.