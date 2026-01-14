Reunión entre Trump y Petro será el 3 de febrero an la Casa Blanca, confirma el presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que la reunión que sostendrá con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, se llevará a cabo el próximo martes de febrero en la Casa Blanca.

En declaraciones con medios locales, el jefe de Estado Colombiano señaló que esta reunión tiene como objetivo abordar el tema del narcotráfico en Sudamérica, en el marco de las recientes operaciones en el mar del Caribe y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante", dijo.

Petro Urrego señaló que aprovechará su encuentro con Trump para entregarle los datos de su gobierno sobre el narcotráfico, a fin de que "sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcótico".

CRUCE DE PALABRAS

Cabe precisar que la reunión entre Trump y Petro se da luego que ambos mandatarios tuvieron un tenso intercambio de palabras por la captura de Maduro Moros, hecho que fue duramente criticado por Petro, lo cuál desató la furia de Trump, quien calificó de "matón" y "narcotraficante" al colombiano.