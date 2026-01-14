Elio Riera muestra ADMIRACIÓN por César Acuña: “Anhelo que todos sigan su trayectoria empresarial”

En vísperas de las elecciones generales del 2026, el candidato a la Cámara de Diputados por Alianza Para el Progreso (APP), Elio Riera, destacó una nueva postulación del fundador del partido, César Acuña, a quien le mostró su admiración.

Durante una entrevista en Willax, el exabogado de Alberto Fujimori aseguró que todos los ciudadanos deberían seguir los pasos del exgobernador de La Libertad, por lo que pidió que puedan confiar en él en las votaciones del 12 de abril.

“Pido un voto de confianza. Nunca me he escondido, siempre he dado la cara. Considero que la propuesta brindada por el señor Acuña es importante por un eje económico. Que sigan el crecimiento profesional del señor Acuña, anhelo esa trayectoria empresarial para todos”, mencionó.

ENTRÓ A LA CAMPAÑA POLÍTICA

Al ser consultado sobre sus propuestas, Elio Riera aseguró que, de llegar a la Cámara de Diputados, buscará defender a los ciudadanos que están injustamente privados de su libertad. “Quiero volverme el abogado del pueblo. Quiero defender los derechos de las personas. Existen muchas personas privadas de su libertad injustamente”.