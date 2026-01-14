Fiscalización convocará sesión extraordinaria para decidir si cita a José Jerí por reunión con empresario chino

El congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, anunció que convocará a una sesión extraordinaria para que su grupo de trabajo defina si citará o no al presidente de la República, José Jerí Oré.

Como se recuerda, el mandatario se encuentra en medio de la polémica luego que el dominical Punto Final revelara que sostuvo una reunión extraoficial con el empresario chino, Zhihua Yang en un chifa ubicado en el distrito de San Borja.

Vergara Mendoza señaló además que se ha enviado un documento a Palacio de Gobierno solicitando al presidente Jerí enviar toda la información de su encuentro con el empresario y explicar si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento sobre ello.

DISPUESTO A IR AL CONGRESO

En declaraciones a la prensa, Jerí Oré expresó su disposición a acudir al Congreso para dar explicaciones correspondientes en caso sea citado: "Cuando me convoquen, yo iré. Voy a responder documentalmente todo lo que me han consultado", sostuvo.