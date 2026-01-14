José Jerí sobre reunión con empresario chino: “Yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor, soy abogado”

Tras conocerse una reunión extraoficial del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, vinculado a Nicanor Boluarte, en un local de San Borja. El mandatario compartió su descargo sobre el hecho que lo ha puesto en el ojo de la controversia.

Luego de las declaraciones de algunos políticos comparando su caso como un nuevo ‘Sarratea’, en el que estaba involucrado Pedro Castillo, Jerí Oré marcó distancia con el exjefe de Estado, asegurando que lo realizado por su persona es diferente a lo que hizo Castillo Terrones.

"Yo admito el error de que no fue una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente; es el error que yo admito. Son distintas cosas, no comparemos. Lo cierto es que yo no soy Pedro Castillo ni soy profesor, soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y sé lo que no debo hacer”, mencionó el presidente.

NO TIENE MIEDO A NADA

José Jerí dejó en claro que no tiene nada que ocultar y no resistirá acudir al Parlamento si recibe algún llamado de una Comisión. "No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer; (...) soy un presidente que ante los cuestionamientos da la cara".