Congreso: citan al ministro del Interior por estado de emergencia y compra de avión para la PNP

En medio del estado de emergencia y la compra de un avión para la Policía Nacional del Perú (PNP), la Comisión de Fiscalización del Congreso decidió citar al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio.

Tiburcio Orbezo no será el único que tendrá que llegar a este grupo de trabajo del Parlamento, sino que también deberán estar presentes el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, y el titular de Energía y Minas (Minam), Luis Enrique Bravo.

El anuncio de la invitación para que los tres ministros mencionados puedan llegar al Parlamento a responder por los temas abordados fue confirmado por el titular de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, Elvis Vergara.

ESTADO DE EMERGENCIA

Con el propósito de reducir las cifras de inseguridad ciudadana, el Gobierno de José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y Callao desde el 22 de octubre de 2025, el cual fue extendido desde el 20 de diciembre por 30 días más.