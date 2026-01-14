Elvis Vergara sobre reunión de José Jerí con empresario chino: “El país necesita transparencia”

Después de conocerse que José Jerí sostuvo una reunión extraoficial con un empresario chino, vinculado con Nicanor Boluarte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, se pronunció al respecto del tema y aseguró que la ciudadanía necesita tener las cosas claras.

En conversación con Canal N, el titular de este grupo de trabajo del Congreso mencionó que han iniciado las investigaciones preliminares con el propósito de esclarecer los hechos. Además, no descartó que el mandatario acuda al Parlamento para que comparta su descargo.

“Tenemos que avanzar con las indagaciones. En estos momentos, lo que en realidad necesita el país es transparencia en las acciones que realice el presidente. Hemos enviado un documento al presidente para indicarle que hemos iniciado las indagaciones preliminares; sin embargo, no se descarta la invitación al presidente a la Comisión de Fiscalización”, declaró.

DECLARACIONES LO PERJUDICAN

De acuerdo a Elvis Vergara, las declaraciones de José Jerí sobre su charla con el empresario chino, asegurando que todo se dio en el marco del ‘Día de la Amistad entre Perú y China’, terminarían perjudicándolo no solo ante los congresistas, sino también ante los ciudadanos.